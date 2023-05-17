Бишкек, 17 мая, 2023, 07:38 — ИА Регнум. Сотрудники спецназа МВД и Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана обезвредили террориста, который открыл стрельбу возле школы в селе Дмитриевка под Бишкеком, сообщили в пресс-службе МВД республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Террорист

Преступника ликвидировали в ходе задержания. Во время операции он оказал вооруженное сопротивление.

Один из силовиков получил ранение при обезвреживании террориста. Пострадавшего госпитализировали. На месте работает оперативная-следственная группа МВД Кыргызстана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о том, что утром 17 мая группа вооруженных мужчин устроила перестрелку возле медресе и школы в Дмитриевке, которая находится в 30 км от киргизской столицы. Отмечалось, что правоохранительные органы оцепили город и начали операцию по задержанию стрелявших лиц.