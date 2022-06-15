Наступил 448-й день специальной военной операции (СВО) на Украине. Он ознаменован не только воздушной тревогой на востоке страны — в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской областях, а также в подконтрольных Киеву Донецкой и Запорожской — но и работой носителя российских гиперзвуковых ракет «Кинжал». О том, что МиГ-31К из воздушной засады уничтожил американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot в Киеве, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник. Отмечается при этом, что удар был мощным и внезапным, — боевые расчеты противника ничего не могли предпринять для защиты своих зенитных систем. Также известно, что корабли ВМФ ударили по Украине крылатыми ракетами «Калибр», в Николаеве прогремели взрывы.

Заявления украинских властей о якобы сбитых 16 мая системой противовоздушной обороны (ПВО) шести российских гиперзвуковых ракетах «Кинжал» не соответствуют действительности, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. Он также подчеркнул: Киев ошибся с типом ракет — ВС РФ не запускали столько «Кинжалов», сколько Вооруженные силы Украины (ВСУ) их якобы сбили.

Тем временем российской артиллерией поражены скопления украинских войск у населенных пунктов Артёмовск, Миньково, Курахово и Горняк, известил 17 мая начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев. Агентству ТАСС он также отметил, что на соледаро-артёмовском направлении ракетное подразделение группировки нанесло удары по пунктам временного размещения 24-й и 57-й отдельных механизированных бригад противника.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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