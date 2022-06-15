17 Мая
 
7:51

Германия планирует изготовить еще 6 радиолокационных систем TRML-4D и передать их ВСУ, сообщили в компании Hensoldt. Сумма заказа превысит 100 млн евро.

«В рамках заказа на сумму более 100 млн евро радары будут доставлены во второй половине года после обучения украинских операторов», - говорится в сообщении.

7:48

Между Украиной и РФ должна быть создана демилитаризованная зона, заявил глава ГУР минобороны Украины Буданов.

«Вопрос окончания войны — это создание 100-километровой демилитаризованной зоны. Это цель наша», — отметил Буданов.

7:47

В Германии проходят массовые протесты против поставок оружия Украине. Тысячи немцев во многих городах вышли на митинги с требованием прекратить накачку киевского режима оружием.

«Никакой солидарности с Зеленским быть не может», — заявляли многие активисты, напоминая о признании Меркель относительно подготовки Киева к войне.

7:45

Госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил признания России страной — спонсором терроризма, об этом он заявил на слушаниях в Конгрессе США.

7:44

ООН сообщила о $411 млрд, необходимых для восстановления Украины

В ООН увеличили прогнозы по сумме, необходимой для восстановления Украины. В докладе организации «Мировая экономическая ситуация и ее перспективы» названа сумма 411 млрд долларов США.

7:42

В Эстонии заявили об усталости Евросоюза от поддержки Украины

Европейский союз устал поддерживать Украину и её Вооружённые силы в течение последнего года. Об этом на своей странице в социальной сети Twitter заявила директор эстонского Института внешней политики Кристи Райк. «Единство Запада по украинскому вопросу трещит по швам, это уже невозможно скрывать», — написала Райк после общения с западными коллегами на конференции Леннарта Мери.

7:40

Евросоюз не сможет одновременно принять в свой состав Украину и Турцию из-за экономических сложностей, говорится в статье Politico.

«В какой-то момент нам придется дать понять, что Украина и Западные Балканы — это последнее расширение. Немыслимо, чтобы ЕС смог поглотить как Турцию, так и Украину. Рынок этого не вынесет», — сообщил изданию высокопоставленный европейский чиновник.

7:39

Военнослужащие расчетов реактивных систем залпового огня "Град" Центрального военного округа применили агитационные снаряды по позициям националистов в зоне спецоперации и забросили листовки с призывом сдаться, сообщили РИА Новости в Минобороны.

"Военнослужащие расчетов реактивных систем залпового огня "Град" Центрального военного округа применили агитационные снаряды по позициям националистов в зоне проведения специальной военной операции. Военнослужащие перед нанесением артиллерийских ударов провели залистование специальными агитационными листовками позиций военнослужащих ВСУ с призывами сложить оружие и сдаться, сохранив свои жизни", — сообщили в ведомстве.

7:38

ВС России нанесли удар по скоплению сил ВСУ в районе Артёмовска

Российская группировка «Юг» ударами крупнокалиберной артиллерии поразила скопление живой силы Вооружённых сил Украины в районе Артёмовска Донецкой Народной Республики. Об этом в среду, 17 мая, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

7:37

Рогов сообщил о перестрелке между «Азовом»* и местной ОПГ в Запорожье

Между боевиками украинского националистического формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и членами местных криминальных группировок в городе Запорожье, временно захваченном ВСУ, произошла перестрелка. Об этом 16 мая рассказал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире телеканала «Соловьев Live».

7:36

Зеленский преподнёс папе Римскому оскорбительные подарки

Подарки, оскорбляющие христианскую веру, преподнёс президент Украины Владимир Зеленский папе Римскому Франциску во время визита в Ватикан. Об этом 16 мая сообщает газета Il Fatto Quotidiano. Речь идёт об иконе Богоматери с младенцем Христом, который представлен лишь тёмным пятном-силуэтом. По замыслу художника, написавшего икону, силуэт Христа-младенца символизирует потерю украинских детей в конфликте.

Однако, как пояснил журналист, писатель и бывший сенатор Раньеро Ла Валле, для понтифика как главы Римско-католической церкви «потеря», даже символическая, младенца Иисуса является «утратой Мессии, смысла существования и самого института церкви».

7:34

Захарова прокомментировала попытку пригрозить Зеленскому пятой статьёй НАТО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает бессмысленными попытки пригрозить украинскому президенту Владимиру Зеленскому применением пятой статьи НАТО, если Киев взорвёт нефтепровод «Дружба». Об этом она написала 16 мая в своём Telegram-канале.

7:33

Жители Финляндии назвали ограду на границе с Россией «садовым заборчиком»

Ограда, выстроенная на границе между Финляндией и Россией, напоминает «садовый заборчик», а не пограничное заграждение. Об этом 16 мая рассказала в своей статье для Ilta-Sanomat обозреватель Иида Халликайнен.

Как рассказала журналист, 12 мая финские пограничники опубликовали фотографию тестового участка на востоке страны, где выстроено заграждение на границе с Россией. Фотография вызвала множество критических замечаний у пользователей Twitter. Комментаторы сравнили ограждение с «садовым заборчиком» и с забором «для детского сада».

7:32

Возле АЗС в Курской области нашли самодельное взрывное устройство (СВУ), начиненное поражающими элементами в виде звездочек, сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что снаряд нашли в 20 метрах от заправки в Рыльске. СВУ было сделано из алюминиевой трубы диаметром около 50 сантиметров.

7:31

В ООН прокомментировали слова Буданова о причастности к убийствам россиян

ООН выступает против любых террористических актов, заявил 16 мая официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. В ходе брифинга официального представителя генсека ООН попросили прокомментировать высказывания руководителя главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что его структура стоит за терактами в отношении некоторых медийных лиц в России.

7:23

Командир Т-90М «Прорыв» рассказал о достоинствах новой боевой машины:

«Раньше нашим танком был Т-72, — говорит военнослужащий с позывным Егерь. — Сейчас Т-90М. Это надежная машина, у неё более эффективная защита, трансмиссия лучше защищена. Пулемет управляется с джойстика, имеется тепловизор — все это очень удобно. Здесь лучше обзор, фактически 360 градусов. Четыре камеры позволяют наблюдать за действиями экипажа в бою».

Минобороны РФ.

7:21

Четверо родных братьев, состоящие в одном расчете 152-мм артиллерийской установки «Гиацинт-Б», уничтожают огневые позиции и живую силу противника в зоне специальной военной операции, сообщает Минобороны РФ. Три брата-близнеца вступили в ряды Вооруженных сил в рамках частичной мобилизации, старший брат пришёл на службу добровольцем.

«Как пришли повестки, мы приехали в военкомат. Старший пошёл добровольно с нами. Мы бы и втроем справились. Но он не стал бросать нас. … Мы и в детстве друг от друга никуда. Так же и на работе работали — всегда вместе…» — рассказывает один из братьев, наводчик орудия «Гиацинт-Б» с позывным Весна.

Каждый из братьев раз за разом вносит свой весомый вклад в итог битвы. «Каждый может выполнить функцию любого. И в работе себя показали как очень слаженный расчёт, потому что родственная связь всё равно чувствуется. Чёткий, точный и уверенный расчёт, который свою работу делает на отлично», — говорит о братьях начальник штаба артиллерийской батареи с позывным Амур.

7:17

Главное о специальной военной операции на Украине за 16 мая.

  • Министр обороны Сергей Шойгу прокомментировал заявление Киева о якобы сбитых минувшей ночью над Киевом «украинской ПВО всех шести летевших «Кинжалах».

  • Ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, доставленных из западных стран. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.

  • Высокоточным ударом гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в городе Киев поражен зенитный ракетный комплекс Patriot производства США.

  • Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено семь крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, три противорадиолокационные ракеты HARM, а также семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

  • Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Варваровка и Красноармейск Донецкой Народной Республики сбиты самолеты Су-24 и Су-25 Воздушных сил Украины.

  • Подразделения «Южной» группировки войск сдерживали противника, прикрывая фланги штурмовых отрядов. Наиболее сложная обстановка складывалась в районе населенного пункта Красное Донецкой Народной Республики, где подразделениями 4-й мотострелковой бригады в течение суток было отражено десять атак со стороны ВСУ.

Минобороны РФ.