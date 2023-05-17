Пхеньян, 17 мая, 2023, 07:10 — ИА Регнум. Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын заявил о стратегической важности обладания военным разведывательным спутником для сдерживания Соединённых Штатов Америки.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

«Ким Чен Ын повторно подчеркнул стратегический характер обладания военным спутником-разведчиком», — заявили в эфире северокорейского Центрального телеграфного агентства в среду, 17 мая.

Отмечается, что Ким Чен Ын подчеркнул важность эксплуатации подобного объекта на фоне антисеверокорейских конфронтационных «происков американских империалистов» — КНДР продолжит пользоваться своим суверенитетом для последовательного сдерживания.

Кроме того, Ким Чен Ын одобрил последующий план работы комитета по запуску военного разведывательного спутника, который уже прошёл все окончательные проверки и готов к началу эксплуатации.

Ранее о планах Пхеньяна запустить военный спутник-разведчик глава КНДР Ким Чен Ын заявил в середине апреля. Северокорейский лидер подчеркнул, что поручил развернуть полноценную группировку аналогичных космических аппаратов.