Пользователи Twitter возмутились словами фон дер Ляйен о России и дали совет уйти в отставку

Брюссель, , 07:06 — REGNUM Возмущение вызвала у пользователей Twitter публикация главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о саммите Совета Европы с участием украинских активистов.

Урсула фон дер Ляйен Иван Шилов © ИА REGNUM

«Александра Матвийчук и украинские правозащитники требуют ответственности за военные преступления России», — написала политик на своей странице.

Заявление о саммите вызвало волну критики в адрес фон дер Ляйен, Евросоюза и НАТО. Под публикацией пользователи оставили множество негативных комментариев.

Часть пользователей требовала от главы Еврокомиссии немедленного ухода в отставку и даже просто «исчезнуть». Фон дер Ляйен обвинили в оторванности от реальности и в коррумпированности «до мозга костей».

«Мы должны требовать ответственности за то, что США, НАТО и ЕС ведут прокси-войну против России», — заявил комментатор Iain Muir.

Пользователь mafarrico отметил, что фон дер Ляйен своими речами способствует росту количества граждан Европы, «отвергающих ЕС и НАТО», причём рост, по мнению комментатора, идёт в геометрической прогрессии.

«Европа делает довольно хорошую работу по подрыву демократии внутри себя же», — указал John Tangney.

Двухдневный саммит Совета Европы открылся 16 мая и завершится пресс-конференцией вечером 17 мая. После окончания саммита президентство в комитете министров организации будет передано Исландией Литве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен осудили пользователи Twitter за её слова на церемонии вручения Владимиру Зеленскому премии имени Карла Великого в немецком городе Аахене. Глава Еврокомиссии заявила, что Украина борется за общие с ЕС ценности, включая демократию и верховенство закона.

По мнению комментаторов, ни одна из ценностей, названных фон дер Ляйен, не относится к Украине, а ситуация в Европе немногим лучше.