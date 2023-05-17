Москва, 17 мая, 2023, 06:57 — ИА Регнум. Вооружённые силы России применили для уничтожения американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot самолет МиГ-31К, способный нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал», рассказал журналистам информированный источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

Цель атаковали из воздушной засады. Источник пояснил, что ракеты «Кинжал» позволяют поражать военные объекты на территории Украины за считаные минуты.

«Фактически за счет скорости «Кинжала» ЗРК США были внезапно поражены из воздушной засады — боевые расчеты противника ничего не могли предпринять для защиты своих зенитных систем», — заявил он в беседе с РИА Новости.

Источник также добавил, что такие цели, как Patriot, просто не успевают сменить позицию после стрельбы или зарядить новые ракеты в пусковые установки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны России распространило информацию о том, что в ночь на 16 мая в Киеве гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» уничтожили американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot. Телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме передал о том, что США признали факт повреждения переданного Украине ЗРК Patriot.

Журналисты утверждают, комплекс не уничтожили полностью, он получил лишь повреждения.