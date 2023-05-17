Донецк, 17 мая, 2023, 06:57 — ИА Регнум. Российские комплексы противовоздушной обороны на южнодонецком направлении перехватили пять ракет американского производства. Об этом в среду, 17 мая, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

Иван Шилов ИА REGNUM Система залпового огня HIMARS

«На южнодонецком направлении… отражены ракетные атаки противника. Расчётами ЗРК С-300, «Бук» сбиты три ракеты HARM и две ракеты реактивных систем залпового огня HIMARS», — рассказал офицер РИА Новости.

Также Александр Гордеев добавил, что воздушная разведка за последние сутки выявила мобильную группу Вооружённых сил Украины на пикапах южнее Водяного. Один из автомобилей удалось ликвидировать огнём артиллерийских установок «Акация».

Накануне официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что ВС России в ночь на 16 мая уничтожили в Киеве американский зенитный ракетный комплекс Patriot ударом «Кинжалов». По его словам, российские силы также нанесли удары по пунктам дислокации ВСУ и складам боеприпасов и техники.