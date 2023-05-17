Бишкек, 17 мая, 2023, 06:43 — ИА Регнум. Группа вооруженных мужчин утром 17 мая устроила перестрелку возле медресе и школы села Дмитриевка под Бишкеком.

Geoffrey Fairchild Стрельба

Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан. Сотрудники правоохранительных органов перекрыли дороги в восточную и западную сторону, а также начали операцию по задержанию преступников.

Дмитриевка находится в 30 км от Бишкека.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря на границе между Таджикистана и Кыргызстаном произошёл конфликт между гражданами, который перерос в драку. После участники потасовки начали бросать друг в друга камни.

Конфликт прервал житель Кыргызстана, который открыл стрельбу вверх из охотничьего ружья.