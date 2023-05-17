Сирийцы растянули стометровый флаг России в благодарность за помощь после землетрясения

Латакия, Сирия, , 06:34 — REGNUM Огромный стометровый российский флаг растянули сирийцы в Латакии в знак благодарности за помощь, оказанную Россией пострадавшим при землетрясении. Об этом 17 мая сообщает РИА Новости.

Россия и Сирия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Огромный флаг России растянули пострадавшие от землетрясения и другие жители Латакии на территории спортивного городка, выражая таким образом благодарность российским гражданам за постоянную помощь Сирии и, в частности, за помощь оказанную после землетрясения.

В частности, 17 мая в Сирию поступила последняя партия гуманитарной помощи от Российского Дома дружбы, который предоставил 11 тонн продовольствия и одежду.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки привели к разрушениям и в соседних государствах, в том числе в Сирии, где, по данным ВОЗ, погибли около 8,5 тысячи человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, санкции Запада мешают поставке тяжелой строительной техники в Сирию, которая нужна для разбора завалов в пострадавших от землетрясения районах.

При этом в МИД Сирии указали, что в Вашингтоне продолжают вводить в заблуждение международное сообщество, заявляя, что «санкции не мешают оказанию срочной гуманитарной помощи сирийскому народу».