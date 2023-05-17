Владивосток, 17 мая, 2023, 06:25 — ИА Регнум. Российские пограничники спасли из воды на реке Уссури в Приморском крае китайскую гражданку, которая выпала из движущейся лодки, сообщили в пресс-службе регионального пограничного управления ФСБ России.

George Hodan Лодка

«При маневрировании гражданка КНР выпала за борт, а лодка продолжила движение. Пограничники оперативно извлекли пострадавшую из воды», — сказано в сообщении ведомства.

Ей оказали медицинскую помощь, а после передали китайской стороне. Пограничники в беседе с РИА Новости уточнили, что лодка, в которой находилась женщина, не нарушала государственных границ. Пострадавшая случайно упала в воду и поплыла к берегу на российской стороне.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте в городе Вилючинске на Камчатке от берега откололась льдина, на которой находилась девочка примерно десяти лет. Ее отнесло от суши приблизительно на 40 метров.

Ребенка спас пожарный Николай Шаров, который прибыл вместе с другими спасателями после вызова очевидцами происшествия.