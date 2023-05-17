Курск, 17 мая, 2023, 06:23 — ИА Регнум. В Курской области возле автомобильной заправочной станции (АЗС) обнаружили самодельное взрывное устройство. Об этом во вторник, 16 мая, сообщил Telegram-канал SHOT.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

«Самодельный боеприпас, начинённый поражающими элементами в виде звёздочек, нашли у АЗС Energy Oil в Курской области», — говорится в распространённом сообщении.

Источник отметил, что снаряд нашли в 20 метрах от заправочной станции в Рыльске. СВУ, собранное из алюминиевой трубы диаметром около 50 сантиметров, было вывезено на полигон для уничтожения.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Пермском крае учительница обнаружила на своём участке спрятанное в бревне самодельное взрывное устройство, которое могло бы сдетонировать в результате нагрева. Отмечалось, что СВУ было начинено 45 граммами взрывчатки с бездымным порохом.