Берлин, , 06:14 — REGNUM Немецкий политолог Йоханнес Варвик в статье для Frankfurter Allgemeine заявил, что политика и действия западных стран на Украине приведут к катастрофическим последствиям. По его мнению, политика Запада не способствует разрешению конфликта.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

«Учитывая серьёзные разрушения, огромные потери и всё ещё значительный потенциал эскалации, наивно делать вид, что западный путь имел или может иметь успех», — заявил политолог.

Йоханнес Варвик также отметил, что союзники украинской стороны конфликта перешли все обозначенные Россией «красные линии» ещё перед началом боестолкновения вместо того, чтобы стать гарантом и обеспечить «трезвый баланс интересов».

Ключом к разрешению конфликта станет осознание западными странами того, что Украина в определённом смысле находится в сфере российского влияния, добавил политолог.

Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале заявил, что Украина в ходе военного конфликта попала в очень сложную ситуацию, в том числе из-за тяжёлого социального и демографического положения внутри страны.