Депутат Лантратова призвала ФАС проверить законность услуг сотовых операторов по кредитованию

Москва, , 06:00 — REGNUM Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова (СРЗП) обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить законность оказания мобильными операторами услуг микрокредитования. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на текст соответствующего письма.

ФАС России Fas.gov.ru

В документе приводится пример одной из российских компаний, работающих на рынке мобильной связи. В марте 2023 года эта организация внесла в пользовательское соглашение пункт о согласии абонентов получать информацию по предоставлению микрокредитов.

Лантратова указала на то, что пользователей услуг не предупредили отдельно об этом изменении. Депутат также написала о беспокойстве абонентов, опасающихся того, что злоумышленники смогут оформлять кредиты на клиентов операторов без их согласия при получении доступа к приложению.

В беседе с изданием парламентарий также отметила проблему утечек персональных данных и платежной информации, о которых часто пишут СМИ. Она также добавила, что направила запрос в ФАС из-за поступающих обращений граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе Банк России объявил, что в стране готовится законопроект о самозапрете на получение кредитов и займов. Инициатива позволит гражданам установить специальный запрет в своей кредитной истории, используя портал «Госуслуги».