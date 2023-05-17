Канберра, 17 мая, 2023, 05:56 — ИА Регнум. Саммит четырёхстороннего диалога по безопасности Quad с участием лидеров Австралии, Индии, США и Японии отменён на фоне неразрешённой ситуации с американским госдолгом. Об этом 16 мая заявил австралийский премьер-министр Энтони Албанезе в эфире ABC News.

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По словам Албанезе, саммит планировалось провести в Сиднее 23–24 мая, однако он не состоится из-за ситуации с госдолгом США, которая не разрешилась до настоящего момента. При этом Албанезе уточнил, что США попытаются организовать четырёхстороннюю встречу Quad во время саммита G7 в Японии, так как лидеры всех стран, входящих в диалог по безопасности, будут присутствовать в Хиросиме.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на фоне сложной финансовой ситуации в США американский лидер Джозеф Байден отменил запланированные визиты в Австралию и в Папуа — Новую Гвинею.

Белый дом и Конгресс США не преодолели разногласий по вопросу о повышении потолка государственного долга, и они всё ещё далеки от заключения соответствующего соглашения. По данным министерства финансов США, уже в июне Штаты не смогут в полном объеме обслуживать свои обязательства, если Конгресс не одобрит расширения лимитов заимствований.