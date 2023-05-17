Россия и Индонезия начали проработку вопроса о запуске прямых авиарейсов между странами

Москва, , 05:37 — REGNUM Вопрос запуска прямых рейсов и чартеров между странами начали рассматривать Россия и Индонезия. Об этом 17 мая сообщают «Известия».

Индонезия Иван Шилов © ИА REGNUM

В посольстве России в Джакарте уточнили, что вопрос о запуске прямых рейсов и чартеров между странами находится в проработке. В российском диппредставительстве отметили, что на сегодняшний день на Бали находятся около 40 тыс. граждан России, включая туристов и постоянно проживающих там граждан.

Посол Индонезии в Москве в свою очередь подтвердил, что никаких ограничений для российских граждан вводить не предполагается, а визу можно получить сразу по прилёте.

Прямое авиасообщение между Россией и Индонезией было прервано в 2020 году из-за ограничений, связанных с пандемией. При этом в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сомневаются в скором запуске прямых авиаперелётов между двумя странами. Данное направление пользуется популярностью лишь у определённой категории туристов, интересующихся Азией, такие путешественники готовы к длительным стыковочным авиарейсам.

Кроме того, как сообщил «Известиям» источник в Росавиации, у российских авиакомпаний в текущем сезоне нет планов запуска прямых рейсов в Индонезию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Бали захотели ограничить количество отдыхающих на острове иностранцев, в том числе россиян. Одна из причин возможных ограничений заключена в часто неподобающем поведении туристов.