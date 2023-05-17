Россия и Индонезия сообщили о проработке запуска прямых авиарейсов
Москва, 17 мая 2023, 05:37 — REGNUM Вопрос запуска прямых рейсов и чартеров между странами начали рассматривать Россия и Индонезия. Об этом 17 мая сообщают «Известия».
В посольстве России в Джакарте уточнили, что вопрос о запуске прямых рейсов и чартеров между странами находится в проработке. В российском диппредставительстве отметили, что на сегодняшний день на Бали находятся около 40 тыс. граждан России, включая туристов и постоянно проживающих там граждан.
Посол Индонезии в Москве в свою очередь подтвердил, что никаких ограничений для российских граждан вводить не предполагается, а визу можно получить сразу по прилёте.
Прямое авиасообщение между Россией и Индонезией было прервано в 2020 году из-за ограничений, связанных с пандемией. При этом в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сомневаются в скором запуске прямых авиаперелётов между двумя странами. Данное направление пользуется популярностью лишь у определённой категории туристов, интересующихся Азией, такие путешественники готовы к длительным стыковочным авиарейсам.
Кроме того, как сообщил «Известиям» источник в Росавиации, у российских авиакомпаний в текущем сезоне нет планов запуска прямых рейсов в Индонезию.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Бали захотели ограничить количество отдыхающих на острове иностранцев, в том числе россиян. Одна из причин возможных ограничений заключена в часто неподобающем поведении туристов.