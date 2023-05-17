Москва, , 05:17 — REGNUM Модернизированные самоходные противотанковые пушки 2С25М могут поступить в Вооружённые силы Российской Федерации уже в 2024 году. Об этом заявили в компании «Курганмашзавод» в преддверии оборонной выставки MILEX-2023.

ВС России Иван Шилов © ИА REGNUM

«При принятии соответствующих решений Министерства обороны России поставки машин в Вооружённые силы могут быть начаты в 2024 году», — рассказали РИА Новости в пресс-службе.

Также в компании уточнили, что на данный момент идёт процесс корректировки конструкторской документации и её подготовки к комиссии, которая примет решение о соответствии противотанкового орудия серийному выпуску.

Самоходное противотанковое орудие 2С25М массой около 18 тонн способно развивать скорость до 70 километров в час и оснащено современной системой управления огнём и мощной 125-миллиметровой пушкой.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля в российские войска противовоздушной обороны поступили новые радиолокационные комплексы, предназначенные для борьбы с беспилотными летательными аппаратами малых размеров. По словам заместителя главнокомандующего ВКС России Андрея Дёмина, переданные комплексы будут выполнять задачи по защите критически важных объектов.