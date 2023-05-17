Москва, 17 мая, 2023, 05:05 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации отметило значимую роль Молдавии в вопросе содействия возвращению детей с украинской территории на российскую. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 16 мая на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД

«9–10 мая была осуществлена важная гуманитарная акция. С Украины в Россию через территорию Молдавии и Армении были эвакуированы двое несовершеннолетних граждан Российской Федерации, а также их бабушка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это стало возможным благодаря слаженной работе уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой и посольства России в Кишинёве (Молдавия).

«Хотелось бы также отметить конструктивную позицию молдавских властей, которые создали все [необходимые] условия», — добавили в ведомстве.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова заявила, что российское гражданство у детей-сирот с Донбасса лишь дополняет украинское. По её словам, гражданство Украины у них остаётся.