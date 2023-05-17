Курган, 17 мая, 2023, 04:47 — ИА Регнум. Курганский машиностроительный завод («Курганмашзавод») в 2024 году может начать поставки в войска модернизированных самоходных противотанковых пушек 2C25М, сообщили журналистам в пресс-службе предприятия.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия

«При принятии соответствующих решений Минобороны России поставки машин в Вооруженные силы могут быть начаты в 2024 году», — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

На «Курганмашзаводе» отметили, что в настоящее время ведется корректировка конструкторской документации и подготовка ее к оценке межведомственной комиссией. В случае одобрения начнется серийный выпуск пушек.

2С25М разработали специалисты ООО «Волгоградская машиностроительная компания «ВгТЗ» («ВМК «ВгТЗ), которая является дочерним предприятием «Курганмашзавода». Вооружение создано на базе самоходной противотанковой пушки 2С25 «Спрут-СД» с унификацией по узлам и агрегатам с шасси боевой машины десанта БМД-4М.

Государственные испытания 2С25М успешно завершились в августе 2022 года. На ней установлены новейшая система управления огнем и мощная 125-миллиметровая пушка.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля источник в госкорпорации «Ростех» сообщил РИА Новости о том, что на «Курганмашзаводе» начнут производить 2С25М и бронетранспортеры БТ-3Ф.