Жители Финляндии сравнили с «садовым заборчиком» ограду, выстроенную на границе с Россией

Хельсинки, , 04:38 — REGNUM Ограда, выстроенная на границе между Финляндией и Россией, напоминает «садовый заборчик», а не пограничное заграждение. Об этом 16 мая рассказала в своей статье для Ilta-Sanomat обозреватель Иида Халликайнен.

Охрана границы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как рассказала журналист, 12 мая финские пограничники опубликовали фотографию тестового участка на востоке страны, где выстроено заграждение на границе с Россией. Фотография вызвала множество критических замечаний у пользователей Twitter. Комментаторы сравнили ограждение с «садовым заборчиком» и с забором «для детского сада».

Как отметил профессор Юсси Лайне, идея с построением тестового участка ограждения похожа на шутку. Ограждение не соответствует изображениям и чертежам проекта, которые пограничная служба публиковала осенью. Тестовый участок напомнил ограду для детской площадки. Также эксперт назвал проект пустой тратой денег налогоплательщиков.

Профессор Лайне пояснил, что основная часть расходов уйдёт на строительство дорог и проведение различных работ рядом с ограждением. При этом цель строительства забора на границе с Россией в принципе неясна.

Отмечается, что пограничная служба планирует построить вдоль границы с Россией около 200 километров забора в течение трех-четырех лет. Затраты на осуществление проекта оцениваются в 380 миллионов евро, отмечается в статье.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на российско-финской границе сотрудники пограничной службы России начали аннулировать визы некоторых граждан Финляндии. В общей сложности, с 11 мая несколько десятков граждан Финляндии не пропустили через границу России в пограничных пунктах Ваалимаа (с российской стороны Торфяновка) и Нуйямаа (Брусничное).