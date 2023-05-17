Инвестор Роджерс: доллар США начал утрачивать статус мировой лидирующей валюты

Вашингтон, , 04:15 — REGNUM Американский доллар начинает утрачивать лидирующие позиции в мире, и одной из причин этого является то, что Соединённые Штаты превратились в самого большого должника в мире, заявил инвестор из США Джим Роджерс.

Доллар © ИА REGNUM

Об этом он рассказал в интервью РИА Новости. Эксперт отметил, что важно поддерживать нейтральный статус международной валюты.

Роджерс указал на то, что США не следуют этому правилу и отключают от расчётов любого, кто в чём-то мешает Вашингтону.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джим Роджерс выразил мнение о том, что США не станут объявлять дефолт. Вместе с тем он предупредил, что растущий государственный долг приведёт к серьёзным экономическим проблемам в стране.

30 апреля генеральный директор индийского банка Kotak Mahindra Bank Удай Котак заявил, что американский доллар является «крупнейшим финансовым террористом в мире».