В Японии сообщили об отмене финансирования 15 совместных с Россией научных проектов

Токио, , 04:10 — REGNUM За прошедший год правительство Японии полностью прекратило финансирование как минимум 15 совместных с Российской Федерацией научных проектов из-за конфликта на Украине. Об этом в среду, 17 мая, сообщила газета Yomiuri.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным источника, одним из самых значимых проектов, финансирование которого полностью прекратилось, было сотрудничество российских и японских ученых в рамках поиска противодействий птичьему гриппу.

Также за прошедший год Япония отменила совместный научный проект с Московским государственным университетом, связанный с исследованием цунами и вулканической активности.

Накануне генеральный консул Российской Федерации в Саппоро Сергей Марин сообщил, что власти Японии рассчитывают уже в ближайшие три года существенно нарастить поставки российского сжиженного природного газа — более чем на 2 миллиона тонн в год. По его словам, подобное станет возможным благодаря проекту «Арктик СПГ — 2».