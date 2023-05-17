Yomiuri: Япония прекратила финансирование 15 совместных с РФ проектов
В Японии сообщили об отмене финансирования 15 совместных с Россией научных проектов
Токио, 17 мая, 2023, 04:10 — ИА Регнум. За прошедший год правительство Японии полностью прекратило финансирование как минимум 15 совместных с Российской Федерацией научных проектов из-за конфликта на Украине. Об этом в среду, 17 мая, сообщила газета Yomiuri.
По данным источника, одним из самых значимых проектов, финансирование которого полностью прекратилось, было сотрудничество российских и японских ученых в рамках поиска противодействий птичьему гриппу.
Также за прошедший год Япония отменила совместный научный проект с Московским государственным университетом, связанный с исследованием цунами и вулканической активности.
Накануне генеральный консул Российской Федерации в Саппоро Сергей Марин сообщил, что власти Японии рассчитывают уже в ближайшие три года существенно нарастить поставки российского сжиженного природного газа — более чем на 2 миллиона тонн в год. По его словам, подобное станет возможным благодаря проекту «Арктик СПГ — 2».