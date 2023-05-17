Сан-Франциско, США, 17 мая, 2023, 04:02 — ИА Регнум. Шесть часов в сутки на сон отводится в рабочем графике американского миллиардера Илона Маска. Об этом сообщил 16 мая сам бизнесмен в интервью телеканалу CNBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Как уточнил Маск, он работает все семь дней в неделю, а на сон отводит лишь шесть часов в сутки. Как пояснил бизнесмен, он пробовал спать меньше, но тогда существенно падает продуктивность. Отдыхает Маск, по его словам, лишь два-три дня в году.

По мнению Маска, единственной реальной валютой в мире является время. Бизнесмен указал, что именно по этой причине он принял решение уйти с поста гендиректора компании Twitter, владеющей одноименной соцсетью. Маск планирует сосредоточиться на деятельности своих компаний Tesla и Space X.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Илон Маск потребовал согласовывать с ним лично все без исключения решения о приёме на работу в компанию Tesla. Нововведение Маск объяснил своим желанием досконально разобраться в том, как осуществлялся набор сотрудников в компанию.