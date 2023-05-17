Сенаторы Климов и Шендерюк-Жидков обсудили в Калининграде провокации с переименованием города

Калининград, , 03:49 — REGNUM Выездное заседание комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета России прошло 16 мая в Калининграде с участием сенаторов Андрея Климова и Александра Шендерюк-Жидкова, которые обсудили провокации Польши и Литвы с так называемыми идеями о «переименовании» Калининграда.

Калининград Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Об этом сообщает телеканал НТВ. Мероприятие состоялось на площадке Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. Климов, который возглавляет комиссию, отметил, что такое выездное заседание организовали впервые.

Он также подчеркнул, что провокации Польши и Литвы следует расценивать как попытки оказать психологическое давление на жителей Калининградской области. Сенатор также указал на то, что Калининград окружен странами НАТО, которые рассматривают Россию как противника.

Климов призвал очень внимательно отслеживать происходящее. Присутствовавшие на встрече также обсудили вопросы противодействия попыткам недружественных стран разрушить территориальное единство России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Польша официально изменила официальное название Калининграда на Крулевец, а в литовском парламенте предложили переименовать российский город в Караляучюс.

10 мая Александр Шендерюк-Жидков заявил, что Россия в ответ на подобные шаги Варшавы могла бы вернуть для именования Польши название, которое использовалось во времена Российской империи — «Привислинский край».