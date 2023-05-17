Politico: Европейский союз отказался включить запрет на импорт газа из России в 11-й пакет санкций

Брюссель, , 03:44 — REGNUM Страны Европейского союза отказались от предложения включить запрет на импорт трубопроводного газа из Российской Федерации в одиннадцатый пакет антироссийских санкций. Об этом во вторник, 16 мая, сообщило издание Politico.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вряд ли это сработает. Существует слишком большое сопротивление со стороны государств, которые зависят от поставок [российского газа]», — рассказал в интервью Politico неназванный дипломатический представитель стран Евросоюза.

По его словам, обсуждение одиннадцатого пакета санкций «практически завершено», а вопрос о возможном включении в него подобного запрета не рассматривается странами-участниками.

Ранее глава министерства энергетики Испании Тереса Рибера предположила, что в ближайшее время страны Европейского союза запретят импорт российского сжиженного природного газа. По её словам, большинство испанских компаний приняли её предложение не заключать новые контракты с российскими поставщиками.