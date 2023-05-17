Брюссель, 17 мая, 2023, 03:44 — ИА Регнум. Страны Европейского союза отказались от предложения включить запрет на импорт трубопроводного газа из Российской Федерации в одиннадцатый пакет антироссийских санкций. Об этом во вторник, 16 мая, сообщило издание Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«Вряд ли это сработает. Существует слишком большое сопротивление со стороны государств, которые зависят от поставок [российского газа]», — рассказал в интервью Politico неназванный дипломатический представитель стран Евросоюза.

По его словам, обсуждение одиннадцатого пакета санкций «практически завершено», а вопрос о возможном включении в него подобного запрета не рассматривается странами-участниками.

Ранее глава министерства энергетики Испании Тереса Рибера предположила, что в ближайшее время страны Европейского союза запретят импорт российского сжиженного природного газа. По её словам, большинство испанских компаний приняли её предложение не заключать новые контракты с российскими поставщиками.