Ватикан, 17 мая, 2023, 03:37 — ИА Регнум. Подарки, оскорбляющие христианскую веру, преподнёс президент Украины Владимир Зеленский папе Римскому Франциску во время визита в Ватикан. Об этом 16 мая сообщает газета Il Fatto Quotidiano.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Речь идёт об иконе Богоматери с младенцем Христом, который представлен лишь тёмным пятном-силуэтом. По замыслу художника, написавшего икону, силуэт Христа-младенца символизирует потерю украинских детей в конфликте.

Однако, как пояснил журналист, писатель и бывший сенатор Раньеро Ла Валле, для понтифика, как главы Римско-католической церкви, «потеря», даже символическая, младенца Иисуса является «утратой Мессии, смысла существования и самого института церкви». По сути, такая икона — это символическое стирание Христа и отказ от его воскресения как победы жизни над смертью.

Вторым подарком украинской делегации понтифику был образ Богородицы, выполненный на пуленепробиваемой пластине с полосами цветов украинского флага. При этом папа Римский преподнёс Зеленскому бронзовую оливковую ветвь — символ мира, а также документы, посвящённые миру и братству.

Противоречие подарков, преподнесённых разными сторонами, отметили большинство обозревателей в Италии, у которых сложилось впечатление, что Ватикан «разочарован» итогами переговоров.

Отмечается, что из источников в Ватикане стало известно, что понтифик не стал признавать «мирный план», предложенный Зеленским. Украинский лидер, в свою очередь, отказался от предложений папы Франциска по посредничеству с целью мирного урегулирования. Однако Святой престол не собирается прекращать прикладывать усилия с целью достижения мира.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Украины Зеленский на встрече с папой Римским Франциском нарушил несколько правил этикета. В частности, президент Украины не пропустил понтифика перед собой, когда входил в его кабинет.

Кроме этого, когда понтифик все ещё стоял, украинский лидер уже сидел в кресле и не поднялся, даже когда один из советников папы пожимал ему руку.