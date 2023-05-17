Пекин, , 03:15 — REGNUM Посольство Китайской Народной Республики в Лондоне заявило, что визит бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс на Тайвань является «политическим шоу» и очередной провокацией. Об этом говорится в официальном заявлении представителя посольства.

Лиз Трасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Визит британского политика [Лиз Трасс] на Тайвань — опасное политическое шоу, которое не принесёт Великобритании ничего, кроме вреда», — заявили в посольстве КНР.

В заявлении также отмечается, что визит Лиз Трасс на Тайвань вызвал сильное возмущение среди китайского народа. Подобные действия имеют высокий риск привести к конфронтации и спровоцировать эскалацию напряжённости в регионе.

Как ранее передавало ИА REGNUM, во вторник, 16 мая, экс-премьер Великобритании Лиз Трасс прибыла на Тайвань с пятидневным визитом. Отмечалось, что она стала первым британским политиком, посетившим остров за последние 27 дней.