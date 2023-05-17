Компания Georgian Airways призвала прекратить провокации из-за возобновления полетов в Россию

Тбилиси, , 03:01 — REGNUM Грузинская компания Georgian Airways потребовала прекратить провокации в ее адрес из-за возобновления прямых рейсов в Москву, говорится в заявлении, опубликованном на странице организации в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Самолет iphotocommerce

В компании отмечается, что участники травли позволяют себе оскорбительные заявления в адрес Georgian Airways и используют по отношению к организации неприемлемые эпитеты. В заявлении также сказано, что авторы провокационной кампании готовы пойти против интересов собственной страны и народа ради зарубежных грантов.

Кроме того, в Georgian Airways указали на то, что вопросы восстановления или прекращения авиасообщения решают не авиакомпании, а власти стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая президент России Владимир Путин отменил запрет на прямое авиасообщение с Грузией. Некоторые грузинские оппозиционеры, а также некоммерческие организации, финансируемые Западом, выступили резко против такого шага со стороны РФ.

15 мая в Тбилиси прошла небольшая акция протеста, участники которой призвали власти Грузии отказаться от авиасообщения и безвизового режима с Россией. 16 мая Агентство гражданской авиации республики распространило информацию о том, что Georgian Airways получила разрешение на осуществление пассажирских перевозок в Россию с 20 мая.