Мадрид, , 03:00 — REGNUM Глава Министерства энергетики Испании Тереса Рибера предположила, что в ближайшее время страны Европейского союза запретят импорт российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом Рибера заявила в интервью Reuters 16 мая.

СПГ-танкер Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это [введение запрета на импорт СПГ из России — ред.] произойдёт быстрее, чем можно было бы ожидать», — заявила глава Минэнерго, отвечая на вопрос, хватит ли странам Евросоюза решимости, чтобы принять подобные решения.

Тереса Рибера также напомнила, что в марте она отправила крупным импортёрам СПГ в Испании письмо с просьбой не подписывать новые контракты о закупке российского топлива. По её словам, компании, получившие обращение, пообещали не заключать новые сделки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный консул Российской Федерации в Саппоро Сергей Марин заявил, что Япония планирует в ближайшие три года нарастить поставки российского сжиженного природного газа на два миллиона тонн в год. По его словам, подобное станет возможным за счёт проекта «Арктик СПГ — 2», в котором Токио сохранил своё участие.