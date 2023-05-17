В Москве задержаны три женщины при попытке продать младенца за 60 тысяч рублей

Москва, , 02:41 — REGNUM Три женщины были задержаны сотрудниками правоохранительных органов при попытке продать младенца в Москве. Об этом 17 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК по Москве.

Следственный комитет РФ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По предварительным данным, три женщины — 1977, 1984, 1993 годов рождения — продавали младенца за 60 тысяч рублей на севере Москвы. Женщины были задержаны при проведении оперативного эксперимента в рамках оперативно-разыскного мероприятия. Злоумышленницы были задержаны после составления всех расписок, получения денег и передачи ребёнка «покупателю».

Жизни ребёнка сейчас ничего не угрожает, он помещён в специализированное медучреждение, где находится под наблюдением медиков. Следователи устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего, проводятся все необходимые следственные действия, изучаются записи с камер видеонаблюдения.

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