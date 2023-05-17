Вашингтон, , 02:33 — REGNUM Читатели американского издания Breitbart назвали губительной инициативу Великобритании о возможной передаче в распоряжение Вооружённых сил Украины современных и дорогостоящих истребителей F-16.

F-16 Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Обозреватель Breitbart Оливер Лейн заявил, что Великобритания и Украина уже начали совместную работу, направленную на скорейшее получение украинской стороны современных истребителей.

«С каждым днём становится всё более странно. Неужели британцы действительно хотят участвовать в этой афере?» — задался вопросом один из читателей. «Великобритания — самый лучший друг Украины, который, обнимая её за плечи, ведёт на убой», — заявил второй. «Правительство Великобритании вышло из-под контроля», — написал один из пользователей.

Как сообщало ИА REGNUM, в понедельник, 15 мая, премьер-министр Великобритании Риши Сунак в рамках беседы с президентом Украины обсудил возможность создания коалиции по поставкам истребителей. Сунак также отметил, что в ближайшее время британские военные начнут обучать военнослужащих ВСУ управлению боевыми самолётами.