Генассамблея приняла резолюцию о международном сотрудничестве по Чернобылю под эгидой ООН

Нью-Йорк, США, , 02:26 — REGNUM Генеральная ассамблея Организации Объединённых Наций приняла резолюцию о дальнейшем международном сотрудничестве под эгидой ООН по Чернобылю, а также о продолжении контроля над здоровьем населения и окружающей среды в регионах, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, сообщается на сайте ООН.

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Кроме того, Генассамблея в рамках документа рекомендует государствам — членам ООН и всем заинтересованным партнерам поддерживать международное сотрудничество по Чернобылю через партнерство, инновации и инвестиции. Также в резолюции содержится призыв ко всем странам ООН, учреждениям этой организации, другим международным структурам и гражданскому обществу отмечать 26 апреля Международный день памяти о чернобыльской катастрофе.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года. На станции произошёл взрыв и выброс радиоактивных веществ.

Из 30-километровой зоны отчуждения, где находятся города Припять и Чернобыль, эвакуировали 270 тыс. человек. Выброс радиоактивных веществ затронул территории Украины, Белоруссии, России. Радиоактивное облако, которое образовалось после аварии, прошло над Европой.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая 2021 года журнал Science написал о том, что на Чернобыльской АЭС фиксируют новые ядерные реакции в массе уранового топлива, захороненного в глубине реакторного зала.