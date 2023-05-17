В США заявили о готовности поддержать мирный план ЮАР по Украине
Вашингтон, 17 мая 2023, 02:19 — REGNUM Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Соединённых Штатов Америки Джон Кирби заявил о готовности США поддержать мирную инициативу Южно-Африканской Республики в вопросе мирного урегулирования украинского конфликта, если предложения будут соответствовать требованиям Украины.
«Мы поддержали бы любое мирное предложение третьей стороны, если его можно считать заслуживающим доверия. В том числе эту инициативу должен поддержать президент [Украины Владимир Зеленский]», — сказал Кирби изданию Al Jazeera.
Он также добавил, что инициативы по политическому урегулированию должны отталкиваться от предложенной украинским лидером «формуле мире» с учётом того, что Устав Организации Объединённых Наций должен остаться основополагающим элементов в этом вопросе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в ходе брифинга 16 мая подчеркнул, что международная организация выступает с поддержкой всех инициатив по мирному урегулированию конфликта на Украине, соответствующих Уставу ООН и резолюциям Генеральной ассамблеи.