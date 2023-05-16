Вашингтон, 17 мая, 2023, 02:19 — ИА Регнум. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Соединённых Штатов Америки Джон Кирби заявил о готовности США поддержать мирную инициативу Южно-Африканской Республики в вопросе мирного урегулирования украинского конфликта, если предложения будут соответствовать требованиям Украины.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джон Кирби

«Мы поддержали бы любое мирное предложение третьей стороны, если его можно считать заслуживающим доверия. В том числе эту инициативу должен поддержать президент [Украины Владимир Зеленский]», — сказал Кирби изданию Al Jazeera.

Он также добавил, что инициативы по политическому урегулированию должны отталкиваться от предложенной украинским лидером «формуле мире» с учётом того, что Устав Организации Объединённых Наций должен остаться основополагающим элементов в этом вопросе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в ходе брифинга 16 мая подчеркнул, что международная организация выступает с поддержкой всех инициатив по мирному урегулированию конфликта на Украине, соответствующих Уставу ООН и резолюциям Генеральной ассамблеи.