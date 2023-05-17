Нью-Йорк, США, , 01:58 — REGNUM Организация Объединённых Наций выступила с поддержкой всех инициатив по мирному урегулированию конфликта на Украине, соответствующих Уставу ООН и резолюциям Генеральной ассамблеи организации. Об этом в ходе брифинга 16 мая сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

«Генеральный секретарь провёл телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой по инициативе южноафриканской стороны вчера вечером, во время визита на Ямайку. Как мы заявляли ранее, мы поддерживаем любую инициативу, которая ведёт к миру на основе Устава ООН», — сказал Дюжаррик.

Напомним, 14 мая Сирил Рамафоса заявил, что в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным он проинформировал его о предложении лидеров африканских стран ввести режим прекращения огня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее одна из стран — участниц ООН (Италия) заявила о готовности рассматривать вопрос о политическом урегулировании конфликта только на базе условий украинской стороны. По словам вице-премьера Антонио Таяни, такой же позиции придерживаются большинство стран ЕС и НАТО.