Таллин, , 01:18 — REGNUM Европейский союз устал поддерживать Украину и её Вооружённые силы в течение последнего года. Об этом на своей странице в социальной сети Twitter заявила директор эстонского Института внешней политики Кристи Райк.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

«Единство Запада по украинскому вопросу трещит по швам, это уже невозможно скрывать», — написала Райк после общения с западными коллегами на конференции Леннарта Мери.

По её словам, у стран Евросоюза в ходе дискуссий по возможным поставкам Украине различного оружия и техники, в том числе и истребителей возникали постоянные споры по поводу целесообразности подобных действий.

Также Кристи Райк добавила, что страх перед войной с Россией и нежелание провоцировать российскую сторону продолжают определять позицию НАТО в рамках этого конфликта.

Как передавало ИА REGNUM, ранее британский премьер-министр Риши Сунак заявил о ведении работы по созданию коалиции по поставкам западных истребителей для Вооружённых сил Украины. Эту тему глава правительства Великобритании обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским.