Госсекретарь США Блинкен не исключил вариант включения России в список стран ― спонсоров терроризма

Вашингтон, , 01:17 — REGNUM Соединённые Штаты могут включить Россию в свой список стран ― спонсоров терроризма, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен 16 мая в ходе слушаний в Конгрессе США. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале Госдепартамента.

Энтони Блинкен Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Так он ответил на соответствующий вопрос.

«Никогда не говори никогда», — сказал глава ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября американский президент США Джо Байден заявил, что не считает необходимым внесение России в американский перечень стран — спонсоров терроризма. 23 ноября Европейский парламент принял резолюцию, в которой Россию признали государством ― спонсором терроризма.

В начале декабря Энтони Блинкен заявил, что власти США ищут способы оказания давления на Россию, избегая решения о внесении страны в перечень стран ― спонсоров терроризма.