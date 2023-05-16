Херсон, 17 мая, 2023, 01:07 — ИА Регнум. Информация о призыве жителей Херсонской области на военную службу в Вооруженные силы (ВС) РФ не соответствует действительности. Такое заявление сделал 16 мая врио губернатора региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

khogov.ru Владимир Сальдо

Сообщения о якобы насильственном призыве в Херсонской области мужчин в ряды ВС РФ Сальдо назвал «вбросами», авторами которых являются «лживые пропагандисты киевского режима». При этом Сальдо отметил, что ложная информация была выдумана украинскими пропагандистами «по их образу и подобию», так как мобилизация на Украине отличается особей жестокостью, особенно к жителям «русскоязычных» регионов. Среди таких регионов Сальдо назвал Одесскую, Николаевскую, Днепропетровскую, Харьковскую области и оккупированную Киевом часть Запорожской области.

Также Сальдо добавил, что для жителей Херсонской области, «желающих с оружием в руках избавить Украину от неонацизма», есть возможность записаться во входящий в ВС России добровольческий батальон имени Василия Маргелова. По словам Сальдо, в этом батальоне есть одесситы, киевляне, а также выходцы из других областей Украины, принявшие решение сражаться на стороне России в спецоперации.

Сообщения о случаях насильственного призыва в ряды ВС РФ жителей Херсонской области распространили украинские СМИ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что украинский военнопленный рассказал о заметном падении боевого духа у солдат ВСУ и жёсткой мобилизации на всей территории Украины.