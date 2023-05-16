Москва, 17 мая, 2023, 00:50 — ИА Регнум. Новые сообщения впервые с 27 апреля стали появляться в Telegram-канале блогера Елены Блиновской, которая находится под домашним арестом в Подмосковье и не может пользоваться интернетом по решению суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Елена Блиновская

«Елена на связи. Как ваши дела? Я к вам ненадолго», — говорилось в одном из сообщений.

В другом сообщении блогер выразила благодарность за поддержку и отметила, что у нее много новостей. В настоящее время указанные сообщения исчезли из Telegram-канала Блиновской.

Не исключено, что доступ к каналу могли получить злоумышленники. Кроме того, появилась информация о том, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) начала проверку на предмет возможного нарушения Блиновской условий домашнего ареста.

Как сообщало ИА REGNUM, Елену Блиновскую задержали 27 апреля, когда она пыталась выехать в Белоруссию. Против нее возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств.

Следствие считает, что блогер не уплатила 918 млн рублей налогов. Суд отправил Блиновскую под домашний арест. 22 мая должно состояться судебное заседание по ее жалобе. Обвинение также предъявили супругу Блиновской Алексею. Его обвиняют в соучастии в совершении преступлений по легализации (отмыванию) денежных средств, а также в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.