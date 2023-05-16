Магас, 16 мая, 2023, 23:58 — ИА Регнум. Четырехлетняя девочка, госпитализированная в конце апреля в тяжёлом состоянии со следами побоев, скончалась в больнице в Ингушетии. Об этом 16 мая сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале.

Траур

Как уточнил Калиматов, врачи не смогли спасти девочку, медики оказались бессильны перед тяжёлым заболеванием крови.

«Мне сообщили очень тяжелую весть. Умерла маленькая Самира. Детский организм не выдержал тех испытаний, которые выпали на ее короткую жизнь», — написал глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Ингушетии Калиматов рассказал об улучшении состояния девочки, поступившей в тяжелом состоянии в больницу со следами истязаний. Врачи диагностировали у ребёнка интоксикационный синдром, анемию, психоневрологическую симптоматику.

Девочка поступила 30 апреля в детскую клиническую больницу со следами истязания из города Малгобека. Кроме того, были госпитализированы её пятилетняя сестра и двухлетний брат, без признаков побоев. Следователи в результате проверки установили, что травмы ребёнку, предположительно, причинили её мать и бабушка.

Следственным управлением СК РФ по Ингушетии возбуждено уголовное дело по факту издевательств над ребёнком. Мать девочки арестовали и начали процедуру по лишению женщины родительских прав, ей были предъявлены обвинения. Правоохранители дадут процессуальную оценку действиям других родственников девочки, а также работе должностных лиц органов системы профилактики.