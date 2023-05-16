Telegram признал уязвимость, позволяющую получить доступ к микрофону и камере пользователя

Москва, , 23:57 — REGNUM Telegram признал наличие уязвимости, позволяющей злоумышленникам получить через приложение доступ к камере и микрофону устройств Apple Mac, на которых установлен мессенджер. Об этом 16 мая сказано на официальной странице Telegram в соцсети Twitter.

Телеграм Иван Шилов © ИА REGNUM

Уязвимость Telegram обнаружил один из пользователей Twitter, который сообщил об этом в официальном аккаунте мессенджера. Пользователь уточнил, что указанная проблема была выявлена инженером Google ещё в феврале, но не была устранена до настоящего времени.

«Только если: у вас есть вредоносное ПО с root-доступом к вашему Mac; вы используете Telegram для macOS, загруженный из App Store», — такой ответ дали пользователю в аккаунте мессенджера в соцсети.

При этом отвечавший специалист Telegram отметил, что проблема никак не касается пользователей, скачавших приложение с официального сайта мессенджера. Также в компании добавили, что исправленное обновление для приложения из App Store уже находится на рассмотрении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявил специалист по кибербезопасности Валерий Степанов, жертвами слежки могут стать пользователи популярных мессенджеров Telegram и WhatsApp. Чтобы уменьшить потенциальную возможность кражи данных, Степанов посоветовал включать геолокацию только в случае необходимости.