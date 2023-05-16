Госдума в первом чтении приняла поправки, разрешающие усыплять бездомных животных

Москва, , 23:34 — REGNUM Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, наделяющий правом региональные власти самостоятельно определять порядок обращения с бездомными животными, сообщает «Коммерсантъ».

Бездомные собаки Иван Шилов © ИА REGNUM

Действующее законодательство в России запрещает умерщвлять бездомных животных. Поправки стали разрабатываться после того, как в апреле в Оренбурге стая бездомных собак напала на девятилетнего мальчика, который впоследствии скончался.

Один из авторов инициативы — председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин («Единая Россия») отметил, что закон не направлен на закрытие приютов, а призван помочь тем регионам, которые испытают сложности с выполнением нормативов в части организации приютов из-за «их удаленности и малочисленности населения» в ряде территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля в Оренбурге бездомные собаки напали на девятилетнего мальчика и растерзали его. Ребенок гулял на улице вместе с другом недалеко от своего дома. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по двум статьям: о халатности, повлёкшей по неосторожности смерть человека (293 УК РФ), и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (238 УК РФ).

Власти Оренбуржской области после этого случая пообещали отловить всех бездомных собак. Вместе с тем губернатор региона Денис Паслер признал, что законодательство не позволяет решать проблему безнадзорных животных должным образом. Мэр Оренбурга Сергей Салмин сообщил, что, согласно законам, бездомных собак, загрызших мальчика в городе, отпустят на улицу.