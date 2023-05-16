Москва, 16 мая, 2023, 23:34 — ИА Регнум. Актёр Александр Олешко пришёл на костылях на премьеру фильма «Хитровка. Знак четырёх» режиссёра Карена Шахназарова в кинотеатр «Октябрь» в Москве, 16 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Александр Олешко на премьере фильма «Хитровка. Знак четырех» режиссера Карена Шахназарова

Олешко, сыгравший в картине одну из главных ролей — известного театрального деятеля начала XX века Владимира Немировича-Данченко, прибыл на премьеру одним из первых. Актёр пояснил присутствующим, что просто «не смог пропустить премьеру».

По словам Олешко, травму он получил во время спектакля «Павел I», в театре имени Вахтангова, где актёр сыграл роль российского императора.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что актёр и шоумен Александр Олешко принял участие в съёмках продолжения полюбившегося российским зрителям сериала «Папины дочки», премьера состоится осенью 2023 года.