Будапешт, 16 мая 2023, 23:22 — REGNUM Венгрия заблокировала транш военной помощи Украине в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда мира. Эту информацию во вторник, 16 мая, подтвердило министерство иностранных дел страны.

Петер Сийярто
Петер Сийярто
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Министр иностранных дел [Петер Сийярто. — Прим. ред.] чётко высказался в пятницу в Стокгольме: Венгрии будет очень трудно вести переговоры о дальнейшей финансовой и экономической помощи и требуемых для этого жертвах…» — сказали в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Ранее итальянское агентство ANSA сообщило, что Венгрия заблокировала выделение очередного транша для Украины из Европейского фонда мира. Будапешт потребовал, чтобы в будущем фонд играл «глобальную» роль, а не использовался исключительно для вооружения Украины.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на конференции во Флоренции заявил, что Украина не сможет выстоять в военном конфликте без военной помощи со стороны стран-союзников.