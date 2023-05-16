Тайбэй, 16 мая, 2023, 23:07 — ИА Регнум. Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс прибыла на Тайвань. Об этом 16 мая сообщает Центральное информационное агентство Тайваня (CNA).

Иван Шилов ИА REGNUM Лиз Трасс

Отмечается, что экс-глава правительства Великобритании Лиз Трасс прибыла на Тайвань вечером 16 мая с пятидневным визитом. Она стала первым британским лидером, посетившим Тайвань за последние 27 лет.

На Тайване экс-премьер Британии планирует выступить с речью о необходимости ужесточить позицию в отношении Китая, поведение которого она назвала агрессивным.

Ранее ИА REGNUM сообщало о планах экс-премьера Великобритании Лиз Трасс посетить Тайвань. Как пояснила политик, она «с нетерпением» ждёт возможности продемонстрировать солидарность с народом Тайваня перед лицом «всё более агрессивного поведения» Пекина.

В свою очередь власти Китая хотят добиться полного воссоединения с Тайванем мирным путём. Но при этом Пекин не исключает и применения «других методов» с учётом действий тайваньских сепаратистов и поддержки их действий со стороны Вашингтона.