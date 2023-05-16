Экс-главе Верховного суда Украины Князеву и адвокату предъявили обвинения во взяточничестве

Киев, , 22:59 — REGNUM Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинения бывшему председателю Верховного суда Украины Всеволоду Князеву и адвокату в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, сообщается на сайте ведомства.

Украина Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Имя второго фигуранта дела не раскрывается. Речь идет о получении обвиняемыми $2,7 млн.

Согласно информации НАБУ, в марте–апреле 2023 года им передали деньги в обмен на помощь украинскому бизнесмену. Верховный суд Украины, получивший $1,8 млн из всей суммы, принял решение в пользу предпринимателя.

Бизнесмен участвовал в споре, касающемся покупки 40,19% акций горно-обогатительного комбината (ГОКа). Бывшие акционеры пытались признать этот договор купли-продажи недействительным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко написал о том, что НАБУ задержало Всеволода Князева. Парламентарий отметил, что за всю историю Украины Князев якобы стал самым высоким по статусу высокопоставленным чиновником, которого арестовали за взятку.

Пленум Верховного суда Украины досрочно прекратил полномочия Князева через вотум недоверия. Временно исполняющим обязанности председателя суда стал секретарь пленума Дмитрий Луспеник.