Эрдоган заявил о намерении продолжать «политику объятий» со всеми странами в случае переизбрания

Анкара, , 22:34 — REGNUM Политика Турции в отношениях с Россией и другими странами останется неизменной в случае победы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах. Об этом 16 мая заявил сам политик в интервью телеканалам CNN Turk и Kanal D.

Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Эрдоган указал, что не намерен во внешней политике «притягивать к себе одну страну, бросая вызов другой», как это, по словам турецкого лидера, делают в оппозиционной Народно-республиканской партии. По мнению Эрдогана, подобный принцип заведомо проигрышен для страны.

«До сего дня мы придерживались политики «объятий» со всеми странами — с РФ, США, КНР, со всеми западными странами мы поддерживали постоянные связи. Будучи президентом Турции, я не могу позволить себе быть обиженным и сердитым. Я проводил встречи со всеми наилучшим образом и продолжу так делать, потому что это выгодно стране», — пояснил турецкий лидер.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер 15 мая заявил о решении провести второй тур президентских выборов, который состоится 28 мая. Необходимость в проведении второго тура президентских выборов возникла впервые в истории Турции.

Президентские и парламентские выборы состоялись в Турции 14 мая. По данным ЦИК, действующий президент страны Эрдоган получает 49,51% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу — 44,88%. Ни один из кандидатов не смог преодолеть барьер в 50% для победы в первом туре.

При этом действующий турецкий лидер Эрдоган уверен в своей победе во втором туре выборов главы республики, он подчеркнул, что в первом туре получил на 2,5 млн голосов больше, чем его конкурент Кылычдароглу.