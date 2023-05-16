В Киеве указали на некомпетентность Владимира Зеленского как политика

Киев, , 22:29 — REGNUM Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что высказывания Владимира Зеленского о скорой победе над Россией в текущем конфликте указывают на его некомпетентность как политика.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Эти залихватские заявления Зеленского, что будет контрнаступление, что мы победим, — это всё разговоры маленького мальчика в песочнице», — сказал Соскин в видео, опубликованном на его YouTube-канале 16 мая.

По его словам, Украина оказалась в очень сложной ситуации, так как внутри страны в том числе сформировалось тяжёлое социальное и демографическое положение.

Как сообщало ИА REGNUM, телевидение Италии в честь визита президента Украины утвердило день фейков и пропаганды. По словам обозревателя Fatto Quotidiano Даниэлы Раньери, государственное и частное телевидение Италии устроило день высокоэффективной пропаганды.