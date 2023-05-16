Глава Пентагона Остин: США вскоре предоставят Тайваню значительную дополнительную военную помощь

Вашингтон, , 22:28 — REGNUM США собираются в ближайшее время оказать Тайваню значительную военную помощь, заявил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе выступления на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса Соединённых Штатов, сообщает Reuters.

Ллойд Остин Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, речь идет о части давних обязательств американской стороны, направленных на «поддержание мира и стабильности в Тайваньском проливе». При этом министр не стал раскрывать, какие вооружения войдут в дополнительный пакет помощи Тайваню.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая агентство Bloomberg со ссылкой на источники распространило информацию о том, что США планируют использовать ускоренную процедуру для передачи тайваньским войскам вооружений на сумму $500 млн.

8 мая министр иностранных дел Китая Цинь Ган провел встречу с американским послом в Пекине Николасом Бернсом. В ходе переговоров китайский министр призвал США прекратить поддерживать сепаратистские силы Тайваня.