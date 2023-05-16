Москва, 16 мая, 2023, 22:20 — ИА Регнум. Правительство РФ установило фиксированную таможенную ставку в размере 30 000 рублей на электронные изделия для юридических лиц. Соответствующее постановление премьер-министра Михаила Мишустина 16 мая опубликовали на официальном портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«В случае заявления в таможенной декларации хотя бы одного товара из перечня согласно приложению № 1 таможенные сборы за таможенную операцию уплачиваются по ставке 30 000 рублей», — говорится в документе.

В перечень внесли компьютеры, оргтехнику, микрофоны, смартфоны и другие сотовые телефоны, громкоговорители, звукозаписывающую и звуковоспроизводящую аппаратуру, устройства для хранения данных и т.п.

Постановление начнёт действовать через 30 дней после публикации.

Как отметили в Минпромторге, за последний год объём партии электронных изделий составил в среднем пять тысяч штук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин призвал жителей РФ не паниковать из-за слухов о росте цен на бытовую технику и электронику из-за ужесточения таможенных правил в Казахстане. Депутат отметил, что, даже если прогнозы сбудутся и издержки дистрибьюторов вырастут на 10-12%, это не означает, что так же вырастут и цены в магазинах.